В Англии выявили 71 новый случай оспы обезьян

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Англии зарегистрировали 71 новый случай заражения оспой обезьян, сообщают британские СМИ.

Также в Шотландии выявили четыре случая, в Северной Ирландии и Уэльсе – по одному. Таким образом, общее число случаев заражения оспой обезьян с 7 мая в Великобритании достигло 179 случаев.

Новые случаи подтверждены и в других европейских странах, в частности в Испании, где за выходные число случаев заражения увеличилось на 22 и достигло 120.

Службы здравоохранения Португалии сообщили, что с пятницы число случаев заражения выросло также на 22 и достигло 96.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 257 подтвержденных и 120 предполагаемых случаях заражения оспой обезьян. С 13 мая заболевание обнаружено в 23 странах мира.

При этом в ВОЗ считают, что ситуация с распространением среди людей вируса оспы обезьян не достигнет масштабов пандемии. "Мы точно не знаем, но мы так не думаем", - сказала глава секретариата программы ВОЗ по борьбе с оспой Розамунд Льюис, отвечая на вопрос, может ли оспа обезьян перерасти в пандемию.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.