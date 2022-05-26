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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Еще в двух странах выявлены первые случаи заражения оспой обезьян

Еще в двух странах выявлены первые случаи заражения оспой обезьян
Фото: Jenny Evans/Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Уэльсе и Северной Ирландии выявлены первые случаи заражения оспой обезьян, общее количество случаев заражения вирусом в Великобритании приблизилось к 80, сообщают в четверг британские СМИ.

Между тем службы здравоохранения Испании объявили о 25 новых случаях оспы в стране.

В Португалии выявили еще девять случаев заражения, их общее количество выросло до 58. Службы здравоохранения изучают возможность вакцинации, в частности, медицинских сотрудников от этой инфекции.

Ранее на этой неделе о первых подтвержденных случаях оспы обезьян сообщили в Чехии, Словении и в ОАЭ.

Оспа обезьян

- редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 мая напомнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть "определённый пул иммунного населения". Он также отметил, что в России нет "никаких сложностей с постановкой диагноза" и существуют методы лечения. "Самое главное - вовремя обратиться. Все условия и Минздрав, и Роспотребнадзор обеспечивают для безопасности в РФ", - сказал он.

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