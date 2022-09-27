Заявки на получение казахстанского ИИН за один день подали 13 тысяч россиян

Обычно столько заявок поступает чиновникам в течение месяца

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Казахстане за один день с заявлениями о выдаче индивидуального идентификационного номера в центры обслуживания населения обратилось 13 тысяч нерезидентов, сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.

"Граждане России массово обращаются в ЦОНы за получением ИИН нерезидента. В результате отмечается увеличение нагрузки на ЦОН (...) Только за вчерашний день было принято 13 тысяч заявок, примерно такое количество нами принималось в течение месяца", - сказал он на брифинге, комментируя ситуацию в центрах обслуживания населения в связи с притоком россиян в Казахстан.

По его словам, больше всего нерезидентов обращаются в ЦОНы Астаны и Алма-Аты, а также приграничных с территорией России городов.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу ЦОНов их перевели в усиленный режим в Астане и Алма-Ате, а также в Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской и Акмолинской областях.

Без ИИН граждане, юридические лица, не имеют возможности обращаться в госорганы Казахстана за регистрацией актов гражданского состояния, а также ИИН нужен для открытия и ведения банковских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, осуществлении платежей, переводов и так далее.

По данным миграционного комитета МВД Казахстана, с 21 сентября ИИН в стране получили чуть более 8 тысяч нерезидентов, а с 1 апреля 2022 года - 93 045 россиян.

Власти Казахстана в последние дни фиксируют приток мигрантов с территории России. Высокопоставленные чиновники уже комментировали ситуацию, отмечая, что держат все под контролем, роста цен на продукты и проблем на рынке труда не ждут. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил усилить разъяснительную работу и помогать приезжим с регистрацией и работой и одновременно - стабилизировать ситуацию на рынке аренды жилья.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал сограждан к гуманности и терпению и пообещал обсудить ситуацию с российской стороной.