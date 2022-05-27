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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Кипр 1 июня снимет все коронавирусные ограничения для путешественников

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Власти Кипра с 1 июня отменяют все введенные из-за коронавируса ограничения на въезд, в частности туристам не нужно будет предъявлять сертификат вакцинации или ПЦР-тест на COVID-19, сообщает газета Сyprus Мail.

"Кабмин Кипра в пятницу принял решение отменить 1 июня все антиковидные ограничения для путешественников в аэропортах и портах, поскольку в стране улучшилась эпидемиологическая ситуация", - пишет издание.

Как отмечает газета, с 1 июня от всех путешественников, независимо от страны выезда, больше не потребуется предъявлять действующий сертификат вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР- или экспресс-тест на антиген.

По словам главы Минтранса Кипра Янниса Карусоса, пассажиропоток на рейсах в мае составил 77% от аналогичного периода допандемийного 2019 года, это в среднем 30 тыс. пассажиров в день.

В середине апреля Кипр отменил обязательную для заполнения туристами форму CyprusFlightPass, в ней содержалась информация о вакцинации, тестировании или перенесенном COVID-19.

Прямых рейсов на Кипр сейчас нет, добраться можно с одной или двумя пересадками в Израиле или ОАЭ.

Хроника 09 января 2020 года – 27 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Кипр
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