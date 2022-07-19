Иностранный турпоток на Кипр восстанавливается, несмотря на отсутствие россиян

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Иностранный турпоток на Кипр постепенно восстанавливается, несмотря на почти полное отсутствие путешественников из России и Украины, сообщает портал Stockwatch со ссылкой на кипрскую статистику Cystat.

"Россия была вторым по величине рынком для кипрской туриндустрии, но власти республики считают, что нехватку гостей из РФ можно будет компенсировать за счет других рынков", - пишет портал.

По данным Cystat, с января по июнь Кипр посетили 1,2 млн туристов, это на 33% меньше, чем в допандемийном 2019 году (1,6 млн), который был рекордным по числу путешественников. В прошлом году турпоток за аналогичный период составил 340,9 тыс., в 2020 году - 255,6 тыс.

В июне 2022 года турпоток на остров составил 372,3 тыс., это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего туристов приехали на Кипр из Великобритании - 155,7 тыс. Доля британских гостей в первом месяце лета составила 40% от общего числа путешественников. На втором месте Израиль (27,3 тыс., доля 7,3%), третье заняла Польша (21,4 тыс., 5,8%). Также в первую пятерку вошли Германия (20,9 тыс.), Швеция (18,5 тыс.). На шестом месте Греция - 14,4 тыс. туристов.

По итогам 2021 года Кипр принял порядка 2 млн иностранных туристов, из них почти 500 тыс. туристов приехали из России. В допандемийном 2019 году республику посетили 4 млн путешественников, в том числе почти 800 тыс. россиян.