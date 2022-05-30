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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:14

Один человек погиб при стрельбе на фестивале в США

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб и семеро ранены в результате стрельбы на фестивале в американском штате Оклахома, сообщает Associated Press.

По данным местного бюро расследований, в городе Тафт была убита 39-летняя женщина. Отмечается, что среди пострадавших один несовершеннолетний.

Подозреваемый в стрельбе 26-летний мужчина был задержан.

Инцидент произошел на ежегодном мероприятии в честь Дня поминовения, на котором присутствовало 1,5 тысячи человек.

США Оклахома
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