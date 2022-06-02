В американском городе Талса сообщили о нескольких погибших в результате стрельбы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Множество людей пострадали в результате стрельбы в больнице города Талса (штат Оклахома), сообщают американские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, стрельба вспыхнула в больнице Святого Франциска в Талсе.

Как сообщил капитан полиции Ричард Меленберг, несколько человек убиты, а еще несколько получили ранения.

Считается, что сам стрелок убит, но неясно, был ли он застрелен полицией.

Полиция заявила, что они обыскивают пятиэтажный медицинский комплекс, чтобы обезопасить здание.

Полицейское управление Талсы призвало держаться подальше от места происшествия.