Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Байден призвал Конгресс принять меры против оружейного лобби

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что американский Конгресс должен принять меры, чтобы предотвратить новые инциденты со стрельбой в общественных местах, в частности, в учебных заведениях страны.

"Как нация, мы должны спросить: когда, во имя Бога, мы собираемся противостоять оружейному лобби?", - сказал президент в обращении к нации после того, как в школе на юге Техаса в результате стрельбы погибли, по уточненным данным, 19 детей и двое взрослых.

Ранее Байден приказал приспустить флаги в память о погибших.

Как сообщалось, стрельбу в школе устроил 18-летний Сальвадор Рамос, который был ликвидирован прибывшими на место происшествия полицейскими.

По данным властей, зашел в здание с пистолетом и, по некоторым данным, с винтовкой. Перед тем, как отправиться в школу, Рамос стрелял в свою бабушку, которая выжила и в тяжелом состоянии находится в одной из больниц.

Мотивы преступника пока не установлены.

Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай призывает создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна

Китай призывает создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна

Число погибших от стрельбы в Техасе возросло до 21

Президент Южной Кореи проведет заседание Совета нацбезопасности после запусков КНДР

Президент Южной Кореи проведет заседание Совета нацбезопасности после запусков КНДР

КНДР провела второй за последние часы пуск баллистической ракеты

Глава Евросовета обсудил с Зеленским ситуацию с черноморскими портами Украины

Глава Евросовета обсудил с Зеленским ситуацию с черноморскими портами Украины

Лицензия на обслуживание долга РФ не будет продлена

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Минобороны в среду откроет гумкоридор для иностранных судов из порта Мариуполя

Глава Минторга США призвала изолировать РФ от преимуществ мировой экономики

Додона увезли в СИЗО молдавского антикоррупционного центра

Додона увезли в СИЗО молдавского антикоррупционного центра