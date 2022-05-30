Глава Мелитополя подтвердила данные о двух пострадавших при взрыве в центре города

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Парень и девушка пострадали при взрыве в запорожском Мелитополе, сообщила и.о. главы Мелитополя Галина Данильченко.

"Пострадало двое, это молодые люди - парень и девушка. Они сейчас госпитализированы, находятся в нашей городской больнице, состояние у них стабильное. Там были осколочные ранения, повреждения конечностей, но оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала Данильченко в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

По ее словам, на месте происшествия проводятся следственные действия, работает оперативная бригада.

"То, что это диверсионная акция со стороны Украины - у нас нет никаких сомнений, потому что это устрашающая акция. Нам нужно еще найти исполнителей, и мы их найдем", - заявила Данильченко.

Ранее о двух пострадавших в результате взрыва в центре Мелитополя в понедельник сообщил агентству информированный источник.

Как сообщил "Интерфаксу" член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов, место взрыва "оцеплено взрывотехниками, ведутся работы по проверке, нейтрализации, определению последствий". "Пока режим тишины по вопросу", - сказал Рогов.

Рогов назвал произошедшее терактом, совершенным украинской диверсионной группой.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожье и самый крупный на подконтрольной РФ части области.