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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

В ДНР возвели трубопровод для подачи воды в канал "Северский Донец - Донбасс"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Спасатели Донецкой народной республики провели трубопровод к каналу "Северский Донец-Донбасс", он уже начал заполняться водой, заявили в МЧС ДНР.

"Силами МЧС ДНР возведен трубопровод, подающий воду в канал "Северский Донец - Донбасс", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ведомства.

Сообщается, что "канал "Северский Донец - Донбасс" уже начал пополняться водой в объеме до 15 тыс. куб. м в сутки, что позволит увеличить количество дней ее использования".

Ранее сообщалось о повреждении центрального узла, который питает питьевой водой крупнейший в ДНР город Донецк. Кроме того, в результате обстрелов под Горловкой была обесточена насосная станция, обслуживающая единственный в регионе канал "Северский-Донец - Донбасс". Это поставило под угрозу снабжение питьевой водой миллионов человек.

Хроника 24 февраля – 30 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ДНР
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