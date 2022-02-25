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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:30

В ДНР основную насосную станцию отключили от электроснабжения

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Города ДНР останутся без воды из-за отключения от электроснабжения основной насосной станции, заявил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

"Была обесточена насосная станция 3 подъема канала "Северский Донец - Донбасс" - одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, (...) без воды останутся города ДНР", - говорится в заявлении Кострубицкого, распространенном в пятницу пресс-службой МЧС ДНР.

В нем говорится, что с целью "предотвращения гуманитарной катастрофы, в случае необходимости, силами МЧС ДНР совместно с коммунальными службами будет организован подвоз воды" автоцистернами.

ДНР

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