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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Новые российские сим-карты заработали в Херсонской и Запорожской областях

Новые российские сим-карты заработали в Херсонской и Запорожской областях
Женщина с ребенком и российский военнослужащий на набережной в Херсоне
Фото: AP/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сим-карты с российскими номерами, которые недавно поступили в продажу на подконтрольных РФ территориях Херсонской и Запорожской областей, работают в условиях отключения связи со стороны Украины, сообщили "Интерфаксу" представители военно-гражданских администраций (ВГА) регионов.

"Российская связь и интернет работают, мы ими пользуемся. Украинские по-прежнему не работают. Связь показывает, что есть, но не подключается", - сказал агентству член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

В миреВ Херсонской и Запорожской областях начали продавать сим-карты с номерами РФЧитать подробнее

Аналогичную информацию агентству подтвердили в ВГА Херсонской области.

Как сообщалось, Украина накануне отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета. Местные власти пояснили, что обстрелами были разрушены узлы связи.

Сим-карты, начинающиеся с +7, поступили в продажу на подконтрольных РФ территориях в Херсонской и Запорожской областях около недели назад. Отмечалось, что российская связь работает, но с перебоями.

По информации осведомленного источника "Интерфакса", работу российской связи обеспечивает крымский оператор на базе оборудования украинских компаний, интернет-кабель протянут с Крымского полуострова.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Херсонская область Запорожская область Украина
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