Херсонская область осталась без мобильной связи

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Херсонская область в понедельник отключилась от сотовой связи и интернета, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"Причиной этому стала масштабная авария на магистральной сети и разрушение основных узлов связи в результате боевых действий в приграничных районах области", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале ВГА.

По его словам, без связи оказались более 500 тыс. человек.

Ответственность за аварию он возложил на Вооруженные силы Украины, заявив, что для восстановления разрушенной инфраструктуры потребуется "значительное время".

Стремоусов обратился "к руководству Российской Федерации с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний, чтобы помочь восстановить сотовую связь на территории области".

Ранее сообщалось об отключении от мобильной связи в Запорожской области.

Как сообщалось, сим-карты, начинающиеся с +7, поступили в продажу на подконтрольных РФ территориях в Херсонской и Запорожской областях 26 мая.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская – частично.