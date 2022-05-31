Канцлер Австрии опроверг планы ЕС ввести газовое эмбарго против России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Представители Евросоюза не планируют введение газового эмбарго против России, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Газовое эмбарго не будет темой следующего санкционного пакета", - сказал он журналистам в Брюсселе во вторник.

В ночь на вторник главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, согласованный шестой пакет санкций, как и ожидалось, включает в себя отключение Сбербанка от SWIFT.

Пакет санкций будет предусматривать и запрет на вещание ещё трёх государственных российских каналов. Также, как отметил Мишель, предусмотрены санкции против физлиц.