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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Глава Еврокомиссии призвала следить, чтобы Россия не обходила санкции

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что Евросоюзу после введения основной части санкций в отношении российских энергоресурсов нужно сосредоточиться на вопросах того, как не допустить обхода этих ограничительных мер.

"Для меня сейчас важно, чтобы после того, как мы ввели структурные санкции в отношении энергетики, мы посмотрели на финансовую и экономическую сферу России - на то, пытаются ли они обойти санкции или пытаются найти выход из этой ситуации", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

ЕС ранее ввел санкции в отношении российского угля. В ночь на вторник лидеры стран Евросоюза согласовали ряд ограничительных мер, касающихся нефти из РФ. Планов по санкциям в отношении газа пока нет. Однако фон дер Ляйен часто упоминает в этом контексте европейский план REPowerEU, призванный сделать Европу более независимой в сфере энергетики, в том числе - от российского газа.

Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
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