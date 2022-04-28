Юристы Белого дома изучают вопрос использования активов РФ для помощи Украине

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Юристы администрации США изучают возможность конфискации и использования для помощи Украине замороженных в рамках санкций активов ЦБ РФ, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы обратились к нашим юристам с просьбой изучить этот вопрос. В частности, то, какие полномочия необходимы не только для конфискации этих активов, но и для их использования таким образом, какой вы предложили в вашем законопроекте", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос конгрессмена Тома Малиновски о том, коснется ли российских государственных активов, в том числе замороженных активов Центробанка, принцип использования конфискованных активов подпавших под санкции лиц для оказания помощи Украине.

При этом Блинкен сослался на законопроект, который Палата представителей одобрила в ночь на четверг. Он дает президенту возможность использовать некоторые активы, замораживаемые в рамках санкций против РФ, для оказания гуманитарной и военной помощи Киеву. "Законопроект о конфискации активов для восстановления Украины принят Палатой представителей", - написал в соцсети соавтор документа Малиновски.

The New York Times сообщила, что законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

Помимо этого, ранее в четверг Белый дом сообщил, что Джо Байден решил попросить Конгресс об одобрении пакета законов, которые помогут администрации использовать конфискуемые активы физлиц, связанных с РФ, для оказания помощи Украине. В сообщении Белого дома говорится, что президент "направит предложения о всеобъемлющем пакете законов, которые дадут дополнительную возможность властям США добиваться того, чтобы власти РФ и российские олигархи несли ответственность" за украинский кризис. Предложения Байдена, в частности, предусматривают использование конфискованных активов подпавших под санкции лиц, чтобы финансировать помощь Украине.

Белый дом пояснил, что Госдеп, Минюст и Минфин США совместно будут принимать решение об использовании активов, замороженных "в связи с коррупцией, нарушениями санкций и мер по экспортному контролю, а также в связи с рядом других нарушений".

Кроме того, предложение Байдена, по оценке Белого дома, позволит США создать "более гибкий административный процесс с участием Минфина и Минюста для конфискации в США собственности подпавших под санкции российских олигархов".