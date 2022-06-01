Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:28

Байден заявил, что США не ищут войны между НАТО и РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не стремятся к войне между НАТО и Россией, написал президент США Джо Байден в статье для The New York Times.

"До тех пор, пока Соединенные Штаты или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни нападая на российские войска", - отметил американский лидер.

Президент США также добавил, что не стремится к свержению нынешнего руководства России.

"Как бы я ни был не согласен с господином Путиным (Владимир Путин, президент РФ - ИФ), (...) Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения", - подчеркнул Байден.

США Россия Украина Джо Байден Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

NYT сообщила о дебатах в США по идее изъять замороженные активы РФ для помощи Украине

NYT сообщила о дебатах в США по идее изъять замороженные активы РФ для помощи Украине

США готовы поддержать компании для экспорта зерна и удобрений из РФ

WSJ сообщила об обсуждении приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+

В Италии заявили, что РФ не всех покупателей газа в Европе вынуждает платить в рублях

Экс-президент Молдавии Додон потребовал отзыва прокуроров по его делу

В Италии заявили, что почти все влиятельные страны ЕС против членства Украины в союзе

ЕС намерен ввести санкции против 80 российских олигархов

ЕС намерен ввести санкции против 80 российских олигархов

Канада ввела санкции против 22 россиян и четырех компаний

На Украине арестовали активы "Татнефти" на $68 млн

Дипломатическое противостояние

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве