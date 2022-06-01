Байден заявил, что США не ищут войны между НАТО и РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не стремятся к войне между НАТО и Россией, написал президент США Джо Байден в статье для The New York Times.

"До тех пор, пока Соединенные Штаты или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни нападая на российские войска", - отметил американский лидер.

Президент США также добавил, что не стремится к свержению нынешнего руководства России.

"Как бы я ни был не согласен с господином Путиным (Владимир Путин, президент РФ - ИФ), (...) Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения", - подчеркнул Байден.