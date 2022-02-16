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Президент США обратился к россиянам со словами "вы нам не враги"

Байден заверил, что США не хотят дестабилизировать Россию и не считают ее врагом

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не считают Россию и ее граждан врагами, и у Вашингтона нет цели дестабилизировать РФ, заявил во вторник президент США Джо Байден во время обращения к американцам.

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"Ни США, ни НАТО не представляют угрозы для России. Украина не представляет угрозы для России. Ни у США, ни у НАТО нет ракет на Украине. У нас также нет планов по размещению там ракет", - сказал он.

Президент США добавил, что Вашингтон не угрожает россиянам.

"Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Граждане России, вы нам не враги", - подчеркнул Байден.

Он также выразил мнение, что россияне не хотят "кровавой разрушительной войны" с Украиной, с которой Россия тесно связана историей и культурой.

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

Министерство обороны России во вторник объявило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом.

США Россия Джо Байден

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