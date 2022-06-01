Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили новое обвинение

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвиняют в злоупотреблении должностным положением по делу о массовых беспорядках в июне 2010 года, сообщил "Интерфаксу" в среду адвокат Сергей Слесарев.

"По июньским событиям 2010 года Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением", - сказал Слесарев.

По его словам, Атамбаев отказался от получения уведомления, поэтому его получил представитель бывшего президента. "Алмазбек Атамбаев отказался от участия во всех следственных действиях, связанных с получением уведомления о подозрении и подписанием документов. Его обвиняют в том, что он мог предотвратить июньские события, но ничего не сделал", - отметил Слесарев.

Следствие по июньским событиям на юге Киргизии было возобновлено в 2021 году по поручению нынешнего президента республики Садыра Жапарова.

События 2010 года

10-15 июня 2010 года в Ошской и Джалал-Абадской областях на юге Киргизии произошли столкновения между киргизской и узбекской сторонами, в ходе которых, по официальным данным, погибли 442 человека и около 2 тыс. получили ранения различной степени тяжести. Некоторые СМИ сообщали о более чем 2 тыс. погибших, более 20 до сих пор считаются без вести пропавшими.

Атамбаев с апреля по июль 2010 года был первым заместителем главы временного правительства по экономике.

Уголовные дела против Атамбаева

Пост президента он занимал с 2011 по 2017 гг., был лишен президентской неприкосновенности. В отношении Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 г., коррупции и легализации преступных доходов, незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 г.

23 июня 2020 года Первомайский суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Этот приговор был оставлен без изменения.