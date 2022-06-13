Сторонники экс-президента Киргизии заявили, что Атамбаеву нужна помощь хирургов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев нуждается в хирургической помощи, сообщили в киргизской партии сторонников политика "Социал-демократы".

"В связи с диагнозом пищевод Баррета и состоянием больного рекомендовано проведение эндоскопии сверхвысокого разрешения и при необходимости повторная аргонно-плазменная абляция пищевода. Обе эти операции невозможно провести в Киргизии", - говорится в сообщении "Социал-демократов", распространенном в понедельник.

По данным партии, в результате медицинского обследования у Атамбаева выявлена коронарная болезнь сердца, стенокардия и атеросклероз аорты и коронарных сосудов со стенозом.

Помимо этого, у Атамбаева нашли три протрузии и грыжу позвоночника, которые оказывают давление непосредственно на спинной мозг и на нервные корешки, что вызывает сильные боли.

"Мы будем добиваться того, чтобы он прошел весь курс лечения, все необходимые процедуры и операции. Надеемся, что власти не будут препятствовать выполнению предписаний врачей, которые были рекомендованы по итогам медобследования", - отмечается в заявлении.

25 мая адвокат бывшего президента Замир Жоошев сообщил "Интерфаксу, что Атамбаев госпитализирован из колонии в Национальный центр кардиологии. По его словам, Первомайский районный суд Бишкека разрешил провести медицинское обследование Атамбаеву.

До госпитализации Атамбаев находился в колонии номер 27 в селе Молдовановка Аламудунского района Чуйской области Киргизии.

Атамбаев, занимавший пост президента Киргизии с 2011 по 2017 гг., был лишен президентской неприкосновенности в июне 2019 года, ему были предъявлены обвинения в коррупции. 8 августа 2019 года после беспорядков в селе Кой-Таш под Бишкеком он был задержан.

В октябре 2020 года после столкновений сторонников оппозиции с силовиками, которые привели к отставке президента страны Сооронбая Жээнбекова, были освобождены несколько заключенных, в том числе Атамбаев. Спустя несколько дней он вновь был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков в центре Бишкека.

23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

14 августа 2020 года Бишкекский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменений. 15 марта Верховный суд Киргизии оставил без изменения приговоры двух предыдущих инстанций.