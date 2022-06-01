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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Польше решили остаться 2 млн украинских беженцев

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Два миллиона граждан Украины, покинувших страну с конца февраля этого года, решили остаться в Польше, сообщил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Он сообщил об этом на брифинге в Нур-Султане, ссылаясь на прогнозы своего министерства.

"Более 5 млн украинцев были вынуждены покинуть свою страну, 3,5 млн приехали в Польшу", - напомнил министр.

По его словам, сейчас украинцы, которые решили остаться в Польше, могут воспользоваться всеми социальными и экономическими правами.

"В ЕС вопрос миграции рассматривается как общая ответственность всех стран-членов. Проводятся переговоры о том, как оплатить польскому правительству размещение украинских беженцев. Но на данный момент мы пока не получили ответ на этот вопрос из Брюсселя. Но мы полагаем, ожидаем, что эта проблема будет решена в скором времени", - сказал Рау.

Хроника 24 февраля – 01 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Польша Збигнев Рау МИД ОБСЕ Евросоюз
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