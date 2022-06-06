Москалькова заявила, что в РФ находятся более 1,4 млн беженцев

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Почти 1,5 млн беженцев находятся в России в настоящий момент, заявила в понедельник уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

"Все это (опыт работы во время пандемии COVID-19 - ИФ) нам очень пригодилось сегодня, в условиях, когда в стране более 1 миллиона 400 тысяч беженцев, когда идет специальная военная операция в Украине, в условиях беспрецедентных санкционных мер и русофобии. Конечно, это сказалось на огромном объеме новых тематик в нашей работе. Мне кажется, что мы с ними справляемся", - сказала Москалькова в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

2 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что с февраля регион принял около 1,3 млн беженцев с Донбасса и Украины.