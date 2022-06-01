Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:28

Более 23 тыс. украинских беженцев получили разрешение на въезд в США

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Свыше 23 тыс. украинцев получили разрешение на въезд в США в рамках новой программы администрации президента Джо Байдена для украинских беженцев, сообщает CNN со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности США.

Телеканал отмечает, что из них 6 тыс. уже прибыли в США.

Администрация Байдена ранее обязалась принять до 100 тыс. украинцев.

В апреле президент США Джо Байден объявил о программе приема беженцев с Украины "Uniting for Ukraine", позволяющую ускорить их переезд на американскую территорию. Программа дает возможность ускоренной миграции из Европы в США украинцам, у которых есть американский "спонсор", например, семья или неправительственная организация, готовые ими заниматься.

Хроника 24 февраля – 01 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
США Украина Россия Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США готовы поддержать компании для экспорта зерна и удобрений из РФ

WSJ сообщила об обсуждении приостановки участия РФ в сделке ОПЕК+

В Италии заявили, что РФ не всех покупателей газа в Европе вынуждает платить в рублях

Экс-президент Молдавии Додон потребовал отзыва прокуроров по его делу

В Италии заявили, что почти все влиятельные страны ЕС против членства Украины в союзе

ЕС намерен ввести санкции против 80 российских олигархов

ЕС намерен ввести санкции против 80 российских олигархов

Канада ввела санкции против 22 россиян и четырех компаний

На Украине арестовали активы "Татнефти" на $68 млн

Дипломатическое противостояние

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ