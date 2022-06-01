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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Агентство DPA сообщило о планах Берлина поставить Киеву установки РСЗО

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ФРГ планирует поставить Украине четыре установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) из запасов бундесвера, сообщает в среду агентство DPA со ссылкой на правительственные источники.

Поставка планируется до конца июня. Ранее во вторник США уже сообщили о поставках современных установок системы HIMARS и о том, что украинская сторона заверила, что не будет атаковать этими установками цели на российской территории.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее в среду заявил, что Германия поддержит поставки США. Деталей договоренностей он не назвал.

"До сих пор мы поставили более 15 миллионов патронов, 100 тысяч ручных гранат, более 5 тысяч противотанковых мин", - сказал канцлер, выступая в бундестаге.

Кроме того, Шольц заявил, что правительство ФРГ приняло решение передать Украине системы ПВО IRIS-T - наиболее современное вооружение такого класса, имеющееся у Германии.

Также Шольц упомянул о намерении ФРГ поставить Украине РЛС контрбатарейной борьбы.

По словам канцлера, одновременно Германия проводит соответствующие обмены оружием с другими странами ЕС - они поставляют Украине оружие старого образца, а ФРГ предоставляет этим государствам замену.

"Вместе с Данией по желанию Украины мы поставили 54 модернизированных бронированных транспортеров. В ходе первого обмена с нашими чешскими друзьями Украина получит вначале 20 танков Т-72. Мы обеспечим Чехии замену", - сказал политик.

Шольц также сообщил, что договоренности о соответствующем обмене удалось достичь с Грецией.

Германия Украина
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