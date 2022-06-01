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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Лавров счел требования Киева о поставках оружия попыткой вовлечь Запад в конфликт

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Требования Украины о поставках Киеву иностранного оружия - это провокация с целью завлечь Запад в конфликт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад в военные действия", - сказал он в среду журналистам в Эр-Рияде.

По словам министра, "конечно, эти риски прекрасно понимают вменяемые западные политики". "Вроде бы признаки разумных оценок мы недавно услышали и из Вашингтона", - отметил Лавров.

Он сообщил, что Москва неоднократно передавала свою позицию "по каналам, которые существуют между Россией и ключевыми западными государствами".

"Не все, прямо скажу, в Евросоюзе, особенно в его северной части, (это понимают). Есть политики, которые готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции. Но серьезные страны в Евросоюзе, конечно, прекрасно понимают неприемлемость таких сценариев", - подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ Украина
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