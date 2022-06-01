Шольц заявил о поставках Киеву 15 млн патронов и 100 тыс. гранат

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц не согласен с утверждением оппозиции о том, что ФРГ не помогает Украине оружием.

"Мы постоянно поставляем, с начала войны", - сказал он в среду в бундестаге. "До сих пор мы поставили более 15 миллионов патронов, 100 тысяч ручных гранат, более 5 тысяч противотанковых мин", - отметил канцлер.

Кроме того, Шольц заявил, что правительство ФРГ приняло решение передать Украине системы ПВО IRIS-T - наиболее современное вооружение такого класса, имеющееся у Германии.

Также Шольц упомянул о намерении ФРГ поставить Украине РЛС контрбатарейной борьбы.

По его словам, Германия также проводит соответствующие обмены с другими странами ЕС - они поставляют Украине оружие старого образца, а ФРГ предоставляет этим государствам замену.

"Вместе с Данией по желанию Украины мы поставили 54 модернизированных бронированных транспортеров. В ходе первого обмена с нашими чешскими друзьями Украина получит вначале 20 танков Т-72. Мы обеспечим Чехии замену", - сказал политик.

Шольц также сообщил, что договоренности о соответствующем обмене удалось достичь с Грецией.