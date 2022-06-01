Германия сняла все антиковидные ограничения для въезжающих

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Германия с 1 июня на три месяца сняла все антиковидные ограничения на въезд путешественников, однако россияне не могут оформить визу в страну для поездки с целью туризма, если у них нет сертификата о вакцинации одной из признанных в Европе вакцин.

Как сообщают местные СМИ, с 1 июня и до конца августа Германия приостанавливает действие требования о предъявлении цифрового ковид-сертификата о вакцинации, ПЦР-тестов или справок о перенесенном коронавирусе для въезжающих в страну.

При этом путешественникам, прибывающим в Германию из стран с распространенными новыми штаммами COVID-19, придется проходить 14-дневный карантин, даже если они вакцинированы или имеют справку о перенесенном заболевании.

"В настоящее время подача заявлений на визу возможна только в исключительных случаях и только в визовом центре Германии в Москве. Разрешен въезд медицинскому и научному персоналу, работникам в сфере товарных перевозок и транспорта, морякам и др. Также разрешены частные поездки к родственникам, для воссоединения семьи, лечения или обучения", - отмечается на сайте визового оператора Германии VisaMetric.

Оператор также уточняет, что в настоящий момент оплата консульского сбора возможна только наличными в рублях либо банковской картой, выпущенной не в России или Белоруссии.

Как пояснил "Интерфаксу" гендиректор туроператора "Чайка-Тур" Александр Турченко, несмотря на снятие ограничений въезд из третьих стран в Германию воздушным и водным путем, куда входит и Россия, по-прежнему затруднен.

"Визу можно получить, в том числе и туристическую, если гражданин имеет европейский сертификат вакцинации. Его просто не будут требовать при въезде. В остальных случаях можно получить визу по неотложным причинам, также можно с открытой шенгенской визой добраться до Германии через другие страны Евросоюза", - сказал он.

Турченко добавил, что в настоящее время речь о туризме из России в эту страну практически не идет. "Туристы почти не едут в Германию. Это дорого: не всякий путешественник готов добираться на перекладных, затратив только на перелет не менее 70 тыс. рублей. Такие трудности не для туристов", - заключил он.