Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сейчас около 120 стран готовы принимать российских туристов, но реально россияне могут добраться только до шести-семи стран, заявил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

По его словам, турпоток в Турцию сейчас составляет 70-80% от объема прошлого года, и можно надеяться, что во второй половине лета он вырастет до уровня 2021 года.

"Начал восстанавливаться Египет, второе наше массовое направление, но есть понимание того, что сегодня идет смещение взглядов российских туристов на более близкие страны СНГ. Традиционно была Белоруссия, сегодня к ней добавляются Армения, Киргизия, куда со второй половины июня пойдут чартерные рейсы, которые начали делать крупные туроператоры. Абхазия в этом году планирует побить свои рекорды и принять свыше 1,5 млн российских туристов у себя", - добавил Осауленко.

Он выразил надежду, что ситуация с логистикой поменяется.