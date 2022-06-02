Полиция Талсы подтвердила гибель четырех человек

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в здании при больнице Святого Франциска в Талсе (штат Оклахома), сообщают американские СМИ со ссылкой на полицию.

Согласно им, полиция Талсы подтвердила гибель четырех человек, включая предполагаемого стрелка. Есть раненые, но их точное число пока неизвестно.

Сообщается, что в полицию поступил звонок о мужчине, прогуливающемся с винтовкой рядом с медицинским кабинетом. Когда полиция прибыла на место, в здании началась стрельба.

Ранее полицейские заявляли, что они обыскивают пятиэтажный медицинский комплекс, чтобы обезопасить здание.