Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре американского Финикса

Архивное фото. Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб и восемь были ранены в субботу в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Финикс (штат Аризона). Об этом пишет The Hill.

По данным местной полиции, в здании собралось около 100 человек, затем начался конфликт, закончившийся стрельбой.

Полицейским не удалось никого задержать, при этом они проводят расследование на основе видеозаписей с места происшествия.

Ранее на этой неделе два подобных инцидента произошли в штате Оклахома в городах Тафт и Талса.