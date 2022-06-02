Глава ЛНР назвал целью республики вхождение в состав России

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конечная цель республики - вхождение в состав России.

"Наша цель, наша мечта - это та задача, которую мы ставили с 2014 года: конечно же, стать частью РФ", - сказал глава ЛНР в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Как сказал Пасечник, в последние недели "идет активное движение в нашу сторону представителей бизнеса, экономики РФ, политиков, представителей "Единой России", иных представителей", в том числе для того, чтобы "ознакомиться с экономикой, посмотреть на наше общественно-политическое устройство".