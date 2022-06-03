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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Кремль не смог назвать сроки решения вопроса о будущем Донбасса, Запорожья и Херсонщины

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Кремле на данный момент нет понимания по временным рамкам разрешения вопроса о будущем Донбасса, Запорожья и Херсонщины.

"Нет, пока нет никакого понимания по временным рамкам", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в пятницу.

Задавая соответствующий вопрос, представители СМИ напомнили о позиции лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, который заявил, что референдум в этих регионах возможен при желании самих жителей региона и при соблюдении требований безопасности. Слуцкий считает возможным, что референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России состоятся уже этим летом.

По словам Пескова, это "очень важная тема". "По мере того, как будут складываться соответствующие условия, ситуация будет проясняться в этой области", - отметил он.

Дмитрий Песков Донбасс Запорожская область Херсонская область
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