В Молдавии запретили трансляцию целого ряда программ российских телеканалов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял в окончательном чтении закон, запрещающий трансляцию в республике целого ряда программ российских телеканалов.

За закон "Об информационной безопасности" проголосовали депутаты правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно закону, который предполагает и внесение поправок в Кодекс об аудиовизуальных услугах, вводится запрет на "ретрансляцию по радио и телевидению информационных, военных, политических и аналитических программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении". Кроме того, 50% транслируемой заграничной продукции на телеканале должно приходиться на страны ЕС, США и участниц Европейской конвенции.

Это означает, что на молдавских телеканалах, которые ретранслируют российский контент, можно будет сохранить лишь фильмы, сериалы, музыку и развлекательные передачи. Такой запрет уже вводился в 2017 году, но он был отменен в конце 2020 года. После начала российской спецоперации на Украине запрет вновь был введен решением Комиссии по чрезвычайному положению на период действия ЧП. Теперь это принято на уровне закона.

Поправки также предусматривают применение штрафов к вещателям за распространение дезинформации по радио и телевидению (до 100 тыс. леев/5000 евро). Повторное нарушение закона может привести к временному запрету рекламы на телевидении (до трех месяцев).

При рассмотрении закона во втором чтении в него были внесены радикальные изменения по сравнению с первым чтением, которое прошло в середине апреля. Из закона убрали положения о расширении полномочий Службы информации и безопасности в борьбе с дезинформацией и многие другие положения, которые поверглись резкой критике как со стороны оппозиции, так и гражданского общества.

Как сообщалось, в связи с ситуацией на Украине парламент Молдавии объявил в стране режим чрезвычайного положения на период 60 дней, начиная с 24 февраля. После введения ЧП Служба информации и безопасности закрыла ряд интернет-порталов, а также запретила деятельность в Молдавии агентства и радиостанции "Спутник-Молдова".