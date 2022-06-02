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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Власти ЕС предупредили о риске "зерновой войны"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель видит риск "зерновой войны", которая, по его мнению, затронет не только Украину, но и наиболее уязвимые страны на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

"Именно поэтому мы принимаем срочные меры, наращивая железнодорожную и автомобильную инфраструктуру для обеспечения экспорта (зерна с Украины - ИФ). И мы поддерживаем усилия Организации Объединенных Наций по поиску срочно необходимого решения по открытию портов и использованию морского пути", - заявил он в четверг во время визита в Иорданию.

"И если это соглашение между ООН и Россией состоится, Европейский союз будет готов принять участие в реализации этого решения", - пообещал Боррель на пресс-конференции.

Он заверил, что "Европейский союз сделает все, что в его силах, даже примет участие в какой-либо миссии военно-морского флота, если будет соглашение между Россией и ООН" о вывозе украинской пшеницы.

В ходе состоявшегося 30-31 мая саммита ЕС в Брюсселе председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС поддерживает усилия ООН по поиску решения для освобождения морского коридора в Черном море для вывоза запасов украинской пшеницы.

"Это было бы лучшим решением. Но мы не уверены, что это получится. Мы надеемся добиться такого соглашения, но мы не уверены", - сказал Мишель.

В связи с этим, объяснил глава Евросовета, идет работа на основе предложения Еврокомиссии над другими, альтернативными возможностями. Это обсуждалось в течение двух дней саммита ЕС. Но такие варианты будут более сложными и более дорогими "по очевидным логистическим причинам", отметил Мишель.

ЕС Жозеп Боррель Украина ООН
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