Глава МИД РФ заявил, что Запад умалчивает о санкциях против перевозящих зерно судов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Запад умалчивает о проблеме с экспортом российского зерна, суда, которые его возят, попали под санкции, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Есть проблема и с экспортом российского зерна. Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции подпали суда, которые возят российское зерно: их не принимают в иностранных портах, европейских портах, и их не страхуют. И в принципе все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, они оказались под санкциями наших западных коллег", - сказал он на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Лавров напомнил, что российское предложение о разблокировке этой ситуации известно.

"По итогам разговора с президентом Эрдоганом была достигнута договоренность, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда с нужными развивающимся странам грузами, и договориться о том, чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб РФ", - сказал российский министр.