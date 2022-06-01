Песков отметил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна из морских портов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна из морских портов.

"Точной договоренности нет. Действительно, и турецкая сторона, и другие стороны получили детальные объяснения от президента Путина. И собственно, все главы государств и правительств, с которыми в последнее время были разговоры, и также генеральный секретарь ООН Гутерриш (Антониу) получили детальные разъяснения Путина о том, что Россия не препятствует (вывозу зерна)", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, достигнуты ли договоренности, в частности с Турцией, по вопросу вывоза украинского зерна из морских портов.

"Более того, - подчеркнул Песков, - если Украина все-таки удосужится перейти к разминированию портов и обеспечению условий для безопасной морской навигации, тогда Россия будет готова оказать содействие в проводке до международных вод".

Речь идет о проводке до международных вод судов, которые будут загружены зерном.

"Никаких препятствий Россия здесь не чинит, но одновременно Россия и не является стороной, которая минировала порты", - заявил пресс-секретарь главы государства.