Число мобильных операторов РФ в Херсонской области вырастет до трех за лето

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Еще два российских мобильных оператора заявили о готовности работать в Херсонской области, они планируют зайти в течение лета, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"Еще два российских сотовых оператора заявили о возможности и желании помочь нашему региону. Один из них будет запущен до 1 июля, а второй - до 1 августа. Итого у нас будет три оператора мобильной связи", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале в пятницу.

На данный момент в Херсонской области уже работает один российский мобильный оператор. Ведутся работу по расширению покрытия, на данный момент охвачено более 20%, уточнил представитель ВГА.

Продолжается подключение херсонских провайдеров к российскому интернету - около 20% потребляемого трафика уже идет через российские сервера, добавил Стремоусов. Возобновил работу один из операторов кабельного телевидения - восстановлено аналоговое и цифровое вещание.

Украина 30 мая отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета. Местные власти пояснили, что обстрелами были разрушены узлы связи.

Сим-карты, начинающиеся с +7, поступили в продажу на подконтрольных РФ территориях в Херсонской и Запорожской областях около двух недель назад. Отмечалось, что российская связь работает, но с перебоями.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, Запорожская - частично.