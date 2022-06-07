Жителям Херсонщины пообещали возможность открыть счета в банке РФ через месяц

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Первый российский банк начинает работу в Херсонской области, возможен заход еще нескольких, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

"Банк буквально на этой неделе полноценно приступает к работе. Украинские банки из-за отключения связи с украинской стороны уже не будут работать. Банковская система РФ сейчас в тракте формирования. Это все делается очень быстро. Думаю, в ближайшее время, месяц-полтора, люди смогут открыть счета и попытаться через интернет оплачивать", - сказал Стремоусов журналистам во вторник в Крыму.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Как заявляет Стремоусов, в ближайшей перспективе в Херсонской области могут заработать еще несколько банков, но названий не уточнил.

"Речь идет о нескольких банках. Это информация не закрыта, но сейчас идет все в экспериментальном формате... С учетом санкций, которые вводятся, это исключительно банки на российской платформе, банки РФ", - пояснил представитель ВГА.

Стремоусов прибыл в Крым от Херсонской области для участия в XV международном фестивале "Великое русское слово".