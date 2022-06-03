Лукашенко потребовал, чтобы в ополчение от каждого сельсовета вошли по 50 человек

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В народное ополчение, которое предлагается создать в Белоруссии, должны входить отряды от каждого сельсовета порядка 50 человек, заявил в Минске журналистам президент Александр Лукашенко. Его слова приводит "БелТА".

По мнению президента, ополчение нужно создать в дополнение к силам территориальной обороны. Его бойцы должны быть обучены владению основным оружием, считает он.

27 мая глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сказал, что президент поручил создать в стране народное ополчение. По его словам, тогда количество защитников страны "увеличится в разы", и вовне все поймут, что "соваться" в Белоруссию не стоит.

"Территориальная оборона может оказать решающее действие в вооруженном конфликте. Потому что армии выигрывают сражения, а народ одерживает победу в войне", - говорил тогда министр.

В мае в Брестской и Гродненской областях решили сформировать территориальные войска, призвав 430 резервистов, и поручить им охрану важных объектов.