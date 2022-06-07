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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

Армию Белоруссии подготовят к переходу с мирного на военного время

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах Белоруссии начались занятия по боевой готовности, ВС страны планируют подготовить к переходу с мирного на военное время, сообщили в пресс-службе Минобороны республики во вторник.

"Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2021/2022 учебном году. Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки", - говорится в сообщении.

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время", - добавили в военном ведомстве Белоруссии.

Белоруссия
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