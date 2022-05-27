В Белоруссии создадут народное ополчение

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко будет создано народное ополчение, сообщил глава Минобороны страны Виктор Хренин.

"На вчерашнем совещании в рамках корректирования вопросов развития вооруженных сил главнокомандующим поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране и народное ополчение, - рассказал он журналистам во время сбора "Военная безопасность и обороны государства". - Для этого есть люди".

"Количество защитников нашей родины увеличится в разы. Для нас это очень важно в нынешней обстановке, чтобы - на данный момент мирно - показывать, что не надо к нам соваться, потому что ответ будет адекватным", - объяснил министр.

По его словам, предстоит обсудить этот вопрос с губернаторами и прописать в законодательстве.

26 мая министр после совещания у президента объявил, что основой развития белорусской армии по итогам анализа военных угроз решено сделать силы спецопераций.

27 мая в Белоруссии проходит сбор председателей областных и Минского городского исполнительных комитетов, военных комиссаров областей и Минска под руководством министра обороны Белоруссии Виктора Хренина. "Цель сбора - повышение уровня знаний участников в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах, совершенствование навыков в действиях с оружием", - сообщило Минобороны республики.

Ранее в мае в Брестской и Гродненской областях решили сформировать территориальные войска, призвав 430 резервистов, и поручить им охрану важных объектов.