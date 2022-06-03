Национализация в Запорожской области не затронула частную собственность

Российский военнослужащий в Мелитополе Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - На территории Запорожской области, которую контролируют российские военные, объекты, принадлежащие украинскому государству, перешли в управление военно-гражданской администрации, но частную собственность это не затронуло, сообщил глава администрации Евгений Балицкий.

Его заявление распространила администрация Мелитополя.

"Это не касается частной собственности. Мы не можем оставить без зарплаты работников железной дороги, автодора, национальных парков. Все государственные объекты с сегодняшнего дня перешли в управление Запорожской области", - объяснил Балицкий.

В частности, речь идет о стратегических объектах - дорогах, в том числе железной, станциях энергетического комплекса, земельных участках, которые принадлежали Национальной академии наук.

Балицкий 2 июня подписал указ о национализации имущества, находившегося в собственности Украины на 24 февраля 2022 года.

В указе, который имеется в распоряжении "Интерфакса", также указывается, что национализации подлежат результаты интеллектуальной деятельности, права на обозначения, индивидуализирующие организацию, его продукцию, работы и услуги и другие исключительные права.