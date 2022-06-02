Власти Запорожской области объявили о национализации имущества Украины

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Имущество и ресурсы, принадлежавшие Украине в Запорожской области, будут национализированы согласно подписанному в четверг указу руководства военно-гражданской администрации (ВГА), сообщил заместитель главы ВГА региона Андрей Трофимов.

"Сегодня глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине. Указ подписан в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области", - сказал Трофимов "Интерфаксу".

По его словам, перевести в собственность области предстоит земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, имущества, находившегося в собственности Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.