Словакия попросила у ЕС помощи в смягчении последствий нефтяного эмбарго против РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Братиславе надеются, что ЕС поможет Словакии смягчить последствия от эмбарго на российскую нефть, информируют западные СМИ со ссылкой на Минэкономики страны.

"Эмбарго на нефть одобрили в таком варианте, который будет иметь воздействие на производство и рынок моторного топлива в Словакии", - приводит пресса выдержки из заявления ведомства.

"В рамках объявленной политики солидарности мы ожидаем индивидуального доступа к ресурсам REPowerEU (программа европейской энергетической реформы - ИФ)", - отмечается в документе.

СМИ напоминают, что план ЕС REPowerEU призван, в том числе оказать содействие в снижении зависимости от российских энергоресурсов.

В министерстве отметили, что словацкая сторона запрашивала для себя отсрочку на введение нефтяного эмбарго в отношении России сроком на три года, однако просьбу Братиславы не приняли.

Окончательная версия санкций предусматривает, что Словакия сможет продолжить импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба", однако через восемь месяцев поставляемую по нему нефть можно будет использовать для производства продукции лишь для внутреннего рынка и для экспорта нефтепродуктов в соседнюю Чехию еще на протяжении десяти месяцев.