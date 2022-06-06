Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

BCS GM оценил потери России в 2023 году в $30-50 млрд из-за эмбарго на нефть

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - BCS Global Markets (BCS GM) оценивает потери российского бюджета на уровне $30-50 млрд в 2023 году из-за нефтяного эмбарго Eвросоюза, говорится в обзоре старшего экономиста инвестбанка Натальи Лавровой.

ЭкономикаBCS GM прогнозирует совокупный убыток по EBITDA нефтеотрасли РФ от эмбарго ЕС ниже 10%Читать подробнее

Шестой пакет санкций ЕС предусматривает отказ от закупок ввозимой по морю российской нефти из через шесть месяцев и от российских нефтепродуктов - через восемь месяцев.

"Эти меры могут стать серьезным вызовом для российской экономики, которая в существенной степени зависит от нефтяных доходов и ее партнерства с Европой", - полагает Лаврова.

"Согласно последним данным о торговле, на ЕС приходится около 50% российской нефти и нефтепродуктов (по нашим оценкам, в первом квартале 2022 года эта доля увеличилась до 55%), что делает ЕС основным источником экспортных доходов для России. Однако за период с марта по апрель поставки нефти из России сократились на 20%. Россия все еще может найти новые направления для экспорта своей нефти, но после введения нефтяного эмбарго эта задача усложнится, следовательно, в среднесрочной перспективе торговая и бюджетная позиция РФ может претерпеть серьезные изменения", - пишет она.

По ее мнению, в 2022 году внешние счета и бюджет России, вероятно, сохранят сильные позиции.

"Наши оценки подтверждают, что даже при неблагоприятном сценарии запрета на российскую нефть, который нацелен на 75% поставок в ЕС в 2022 году, внешние позиции России останутся сильными - торговый профицит выше $250 млрд. Если цены на нефть марки Urals превысят $105 за баррель, то ценовой эффект полностью компенсирует потери объемов в 2022 году", - говорится в отчете BCS GM.

Между тем в 2023 году, как считает экономист, ситуация представляется менее благоприятной, потери бюджета РФ могут составить порядка $30-50 млрд.

"В рамках стресс-теста эти оценки основаны на предположении о 90% сокращении объемов экспорта нефти в ЕС, что, тем не менее, будет частично компенсировано ростом цен (т.е. нам не нужно делать предположения о возможных объемах перенаправления нефтяных потоков на Восток - объемы нефтяного экспорта и его цена находятся в балансе). Мы также подразумеваем, что изменение экспортных возможностей России приведет к сокращению добычи нефти, поэтому основное влияние санкций на доходы бюджета транслируется через НДПИ и экспортные пошлины. Таким образом, при неблагоприятном сценарии падения добычи на 30% (до 350 млн тонн) и стоимости нефти Urals по $80 за баррель доходы бюджета могут оказаться на $50 млрд ниже в 2023 году, чем предусмотрено законом о бюджете. Однако если цены на нефть Urals вырастут до $110 за баррель, потери составят $30 млрд", - пишет эксперт.

"Учитывая зависимость России от нефтяных доходов (40% доходов бюджета против 12% за счет газа), в 2023 году бюджетная позиция России может отказаться под угрозой", - резюмирует Лаврова.

BCS GM Евросоюз Наталья Лаврова Urals
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем IPO в США и Европе рухнул на 90% в 2022 году

Сооснователь "Яндекса" Волож намерен оспорить введение санкций ЕС против него

Сооснователь "Яндекса" Волож намерен оспорить введение санкций ЕС против него

"Газпром" отказался от моратория на банкротство

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

Рынок легковых автомобилей и LCV в РФ в мае рухнул в 6 раз

Рынок легковых автомобилей и LCV в РФ в мае рухнул в 6 раз

ФНБ в мае вырос на 1,47 трлн рублей

ФНБ в мае вырос на 1,47 трлн рублей

"Агрокомплекс Ткачева" приобрел в Крыму предприятие с 20 тысячами га сельхозземель

"Агрокомплекс Ткачева" приобрел в Крыму предприятие с 20 тысячами га сельхозземель

Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину осталась на уровне 40 млн куб. м

Brent подорожала до $120,61 за баррель

Brent подорожала до $120,61 за баррель

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });