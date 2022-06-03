Байден допустил, что сверхплановой прибавки ОПЕК+ будет недостаточно

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу положительно оценил решение ОПЕК+ увеличить квоту на добычу нефти, однако он не уверен, что эта мера будет достаточной в нынешних рыночных условиях.

"Я точно не знаю, будет ли этого достаточно, но я знаю, что это хорошо", - сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Белом доме.

Как сообщалось, министры ОПЕК+ решили увеличить квоту на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки, перенеся этот рост с сентября.

Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с. На встрече в четверг принято решение "опередить запланированную общую корректировку добычи на сентябрь и равномерно распределить увеличение добычи на 432 тыс. б/с за июль и август 2022 года".