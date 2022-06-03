США, Германия, Франция и Италия могут войти в состав трибунала над украинскими военными

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В состав международного трибунала над украинскими националистами могут войти представители США, Германии, Франции и Италии, заявила "Интерфаксу" первый замглавы МИД Луганской народной республики Анна Сорока.

"Сейчас уже идет международный общественный трибунал, и там присутствуют международные эксперты (...), там и США, и Германия, и Франция, и Италия. (...) Они уже присутствуют в международном трибунале, который проходит под эгидой Общественной палаты РФ", - сказала Сорока.

Она добавила, что к разработке устава трибунала и судебному процессу "будут привлекаться как эксперты Донецкой народной республики, эксперты ЛНР, России, и я надеюсь, что к нам присоединятся наши коллеги из Южной Осетии и Абхазии".

По словам замглавы МИД, за совершенные преступления, "в зависимости от суммирования квалифицирующих признаков, по которым будут вестись дела, совокупности этих статей (...) это может быть (назначено наказание - ИФ) от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения".

На территории ЛНР действует мораторий на смертную казнь.