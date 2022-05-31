Глава ДНР пообещал открытый трибунал над украинскими военными с "Азовстали"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Трибунал над украинскими военными, вышедшими с "Азовстали", пройдет в обозримом будущем, на него пригласят представителей западных стран, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин; он также не исключил высшей меры наказания для подсудимых.

"Мы можем говорить, что у нас хватает материалов из тех показаний, которые дают в рамках работы правоохранительных органов... Хватает материалов для проведения трибунала. Он не за горами", - сказал Пушилин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, "характер преступлений - изнасилования, пытки, издевательства, убийство гражданского населения - за все эти годы не исключают высшей меры наказания для этих преступников, но решение будет приниматься судом, трибуналом".

Пушилин подчеркнул, что процесс будет максимально открытым. "Мы пригласим, в том числе, международные организации, представителей других стран, в том числе и западных", - сказал глава ДНР.

"Эти преступления вполне очевидны, и они должны быть продемонстрированы всему миру. А трибунал, согласно уставу, который сейчас прописывается, будет принимать соответствующие решения", - заключил Пушилин.

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом. 23 мая Пушилин сообщил, что все украинские пленные, сдавшиеся на "Азовстали", содержатся на территории ДНР, там же планируется провести и международный трибунал над ними. Он добавил, что, "вероятнее всего, один из первых трибуналов пройдет в Мариуполе".