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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

В ДНР собираются провести в Мариуполе "промежуточный трибунал"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о подготовке в Мариуполе к первому промежуточному трибуналу над украинскими военнослужащими.

"Сейчас идет подготовка к предварительным трибуналам или промежуточным трибуналам. Один из первых состоится в Мариуполе, все к этому двигается", - сказал он в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1" (ВГТРК) в понедельник.

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Глава ДНР также отметил, что решение о дальнейшей судьбе британских наемников будет выносить Верховный суд республики уже 6 июня.

"Уже сегодня состоится первое заседание Верховного суда Донецкой народной республики по отношению к британским наемникам", - подчеркнул он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. 20 мая российские военные объявили о полном контроле над Мариуполем.

ДНР Украина Мариуполь
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