Новые санкции расширяют запрет на экспорт в РФ высокотехнологичных товаров и химикатов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Подготовленный ЕС шестой пакет санкций против РФ, среди прочего, предусматривает расширение ограничений на экспорт химикатов и высокотехнологичной продукции, сообщили во французском председательстве при Евросоюзе.

"Речь идет о расширении ограничений на экспорт в Россию. Это коснется, в частности, химикатов и высокотехнологичных товаров", - говорится в сообщении председательства в твиттере.

В нем подтверждаются данные, ранее появившиеся в СМИ, что официальная публикация санкционных списков запланирована на пятницу.