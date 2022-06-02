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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Новые санкции расширяют запрет на экспорт в РФ высокотехнологичных товаров и химикатов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Подготовленный ЕС шестой пакет санкций против РФ, среди прочего, предусматривает расширение ограничений на экспорт химикатов и высокотехнологичной продукции, сообщили во французском председательстве при Евросоюзе.

"Речь идет о расширении ограничений на экспорт в Россию. Это коснется, в частности, химикатов и высокотехнологичных товаров", - говорится в сообщении председательства в твиттере.

В нем подтверждаются данные, ранее появившиеся в СМИ, что официальная публикация санкционных списков запланирована на пятницу.

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